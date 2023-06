Attaque au couteau à Annecy : «pour moi, c'était impensable de rester sans rien faire», témoigne le «héros au sac dos»

Henri, le «héros au sac dos» qui a repoussé l'assaillant syrien lors de l'attaque au couteau survenue à Annecy, témoigne en exclusivité sur CNEWS, au lendemain du drame. Il a affirmé avoir «agi instinctivement». Pour lui «c'était impensable de rester sans rien faire»

Au lendemain de l'attaque au couteau dans un parc à Annecy, Henri, le «héros au sac à dos» qui a tenté de maîtriser l'assaillant témoigne dans l'Heure des Pros. Au micro de Pascal Praud, le jeune homme, tout juste âge de 24 ans, revient sur ce drame qui a blessé six personnes, dont quatre enfants en bas âge.

«J'ai agi instinctivement. Pour moi, c'était impensable de rester à rien faire», explique-t-il, alors que sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on le voit pourchasser le suspect, muni d’un sac de randonnée sur le dos et d’un autre sac devant lui en guise de protection. «J'ai agi comme un Français devrait agir, et j'ai suivi mon instinct», a-t-il poursuivi.

Ce drame a provoqué une vive émotion dans le pays en raison de la violence de l'acte.

L'Elysée a annoncé que le président Emmanuel Macron, en déplacement ce vendredi au chevet des victimes de l'attaque au couteau d'Annecy, allait rencontrer Henri dans la journée.