Mutilations dentaires : les témoignages glaçants des victimes de Lionel Guedj, l'ex-dentiste jugé en appel

Lionel Guedj est poursuivi, au côté de son père, pour avoir mutilé des centaines de patients. Jeudi, des victimes ont livré leurs récits de mutilations et de souffrances.

Des témoignages glaçants. Condamné à huit ans de prison en première instance en septembre, Lionel Guedj comparaît depuis mardi en appel pour des mutilations dentaires sur des centaines de patients. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, a entendu jeudi cinq victimes de Lionel Guedj, et son père Carnot.

«IL M'A ENLEVÉ MON SOURIRE»

Parmi les victimes, Marie a expliqué les conséquences des mutilations dont elle a été victime : «Mon compagnon m'a quittée, pas facile pour un homme de supporter une femme qui est déprimée, est mal à l'aise, a des odeurs. On m'appelle faux-sourire, il m'a enlevé mon sourire».

Après la pose d'un bridge, qui finit rapidement par tomber, elle a découvert «avec effroi», que ses dents ont été limées «en pointes, commes des grains de riz».

Une autre des victimes, Laïd, a eu 18 dents mortifiées : «J'avais 36 ans, j'ai pas fait de grandes écoles comme eux et on me parle de dévitalisation. J'ai rien compris».

Face à ces témoignages, l'accusé a présenté ses excuses et assume qu'il a commis des «manquements». L'ex-dentiste s'est défendu en déclarant : «J'ai jamais attaché quelqu'un sur le fauteuil, j'ai jamais forcé les soins. Les dévitalisations étaient justifiées à l'époque».

Le procès en appel doit durer jusqu'au 30 juin prochain.