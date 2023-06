Affaire Fourniret : les soeurs de Lydie Logé lancent un appel à témoins, 30 ans après sa disparition

La disparition de Lydie Logé, pour laquelle Michel Fourniret a été mis en examen, reste un mystère. Ce mercredi 21 juin, ses soeurs ont lancé un appel à témoins dans l'espoir d'obtenir de nouvelles informations.

Trente ans après, les soeurs de Lydie Logé restent convaincues que «même un détail de rien du tout» pourrait les aider à connaître la vérité. Ce mercredi 21 juin, elles ont lancé un appel à témoins dans le but d'obtenir des informations sur le sort de la jeune femme, portée disparue dans l'Orne depuis décembre 1993. Une affaire pour laquelle le tueur en série Michel Fourniret a été mis en examen en 2020, peu avant sa mort.

Au micro de RTL, ce mercredi, Sophie Logé a expliqué que son but était de «savoir comment s'est passée» cette soirée du 18 décembre 1993, lorsque Lydie Logé, 29 ans et mère d'un garçon de 7 ans, a disparu.

"Des gens ont vu ou entendu, n'ayez pas peur de parler : même un détail de rien du tout peut nous guider énormément"





L'appel des soeurs de Lydie Logé, probable 12ème victime identifiée de Michel Fourniret, disparue le 18 décembre 1993 dans l’Orne #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/2tyJ0EKSwB — RTL France (@RTLFrance) June 21, 2023

La dernière personne a l'avoir vu vivante est l'amie avec laquelle elle avait fait ses courses de Noël ce jour-là. Lydie Logé était ensuite rentrée chez elle et avait échangé avec sa mère et sa tante aux alentours de 19h. Vers 21h, sa soeur Sophie avait à son tour tenté de la joindre, sans y parvenir. Et personne n'a plus jamais eu de nouvelles.

«Des gens ont vu, ont entendu, a affirmé Sophie Logé ce mercredi. Même un petit détail de rien du tout peut nous guider énormément». Elle a encouragé «les voisins» de sa soeur à témoigner et, plus largement «n'importe qui» en mesure de «[les] aider». «Il ne faut pas qu'ils aient peur de parler, a-t-elle précisé. Il n'y aura pas de représailles».

Des traces ADN retrouvées

De 1994 à 1998, puis de 2004 à 2009, deux enquêtes ont abouti à des non-lieux. Les investigations ont toutefois été relancées en 2018, après des rapprochements établis entre les traces ADN issues de composés organiques trouvés dans la camionnette de Michel Fourniret et l'ADN de la mère de Lydie Logé.

Dans cette affaire, celui qu'on appelait «L'ogre des Ardennes» a été mis en examen pour «enlèvement et séquestration suivis de mort». Son épouse, Monique Olivier, est quant à elle poursuivie pour complicité.

Aujourd'hui, Sophie et Virginie Logé n'espèrent plus retrouver leur soeur vivante mais sollicitent des témoignages pour comprendre ce qui lui est arrivé et peut-être localiser son corps. Une adresse mail a été spécialement créée par le pôle «cold cases» du tribunal judiciaire de Nanterre pour recueillir les réponses à cet appel à témoins : [email protected].