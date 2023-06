Moselle : ivre, il suit son GPS avec sa trottinette électrique et se retrouve au bord de l’autoroute

Un homme se dirigeant vers l’autoroute A4 en trottinette électrique a été arrêté par les gendarmes de Saint-Avold (Moselle) le vendredi 16 juin. Contrôlé en état d’alcoolémie délictuel et sans assurance, il sera jugé dans les prochains jours par le Tribunal judiciaire de Sarreguemines.

Une situation cocasse. Un homme se dirigeant vers l’autoroute A4 en trottinette électrique a été arrêté par les gendarmes de Saint-Avold (Moselle) le vendredi 16 juin.

Selon France Bleu Lorraine, un agent de la Sanef, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, a intercepté l’individu au dernier moment sur la plate-forme menant au péage. Rapidement dépêchés sur les lieux, les forces de l’ordre ont contrôlé ce dernier, en défaut d’assurance et présentant un état d’alcoolémie délictuel.

D’après un post Facebook de la gendarmerie de Moselle, l’homme a quitté la commune de Longwy pour se rendre à l’hôpital en utilisant le train jusqu’à la gare de Saint-Avold/Valmont.

Il a ensuite suivi le GPS, qui lui a fait suivre cet itinéraire le menant vers l’autoroute.

Le suspect a été placé en garde-à-vue. Il sera jugé dans les prochains jours par le Tribunal judiciaire de Sarreguemines.