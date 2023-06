Son arnaque lui aurait permis de vivre dans un hôtel 5 étoiles durant deux ans pour 0 euro

Ce «client» ne pensait rester qu’une nuit mais, sans doute convaincu par les prestations de cet hôtel luxueux, il a décidé de prolonger son séjour de presque deux ans, et ce sans jamais payer la moindre facture.

Alors que certains rêvent de passer une nuit dans un grand hôtel, Ankush Datta, lui, s’est arrangé pour y séjourner deux ans, sans avoir à se soucier de l’addition salée. En effet, selon les informations de The Indian Express, cet homme originaire de Guwahati a passé 603 nuits dans l’hôtel cinq étoiles Roseate de New Delhi. Arrivé en mai 2019, il n’a quitté l’établissement qu’en janvier 2021.

L’homme n’opérait pas seul et son modus operandi était relativement simple. Ayant réservé une première nuit dans l'établissement, il s’était fait du chef de réception un complice. Grâce à une astucieuse manipulation du système informatique de l'hôtel, ce dernier effaçait en quelques clics les preuves de la présence d’Ankush Datta, et le faisait changer de chambre si nécessaire. Sur ordre du chef de réception, l’équipe de l’hôtel contrefaisait, supprimait, ajoutait et falsifiait également un grand nombre de données sur son compte client afin de dissimuler aux supérieurs de l’hôtel le montant réel des impayés.

Toutefois, la direction de l’établissement a fini par découvrir le pot aux roses en 2022, en faisant le bilan de ses registres et en se rendant compte qu’il lui manquait 6 millions de roupies (plus de 65.000 euros). Le mois dernier, l’hôtel a donc décidé de porter plainte contre Ankush Datta et son complice pour association de malfaiteurs.

En Inde, la corruption fait des ravages. Selon un rapport du Global Corruption Barometer Asia, le pays affiche le plus haut taux d’Asie. Si près d’un citoyen sur cinq est obligé de payer un fonctionnaire pour accéder à un service public essentiel, comme la santé ou l’éducation, il semble que ces pratiques aient également leur place dans les grands hôtels. L’affaire est toutefois toujours en cours pour déterminer la relation entre les deux hommes et les motivations du chef d’accueil.