Meurtre de Karine Esquivillon : une marche blanche organisée ce samedi en Vendée

Une marche blanche en mémoire de Karine Esquivillon, mère de famille de 54 ans tuée par son mari, est organisée ce samedi 1er juillet à Maché, en Vendée.

Un dernier adieu. Deux semaines après les aveux de Michel Pialle, qui a reconnu avoir tué son épouse, une marche blanche est organisée en Vendée ce samedi 1er juillet en mémoire de Karine Esquivillon, à la demande de la famille de la défunte.

L’événement aura lieu à partir de 14h, et partira de la commune de Malnoue, où vivaient la mère de famille et son époux, et prendra fin environ six kilomètres plus loin devant l’église de Maché. «Il y aura un autel à côté de cette église pour maman. Il sera possible de déposer des bougies, des fleurs, des photos, des mots», a précisé Eva-Louis Pialle, la fille de la victime et de son mari, dans un post sur Facebook, qui a indiqué que «tout le monde sera le bienvenu pour cette marche blanche.»

«On va se charger de l’organisation car on craint un afflux important compte tenu de la médiatisation de cette affaire», avait confié à l’AFP le maire de Maché, Frédéric Rager.

Karine Esquivillon était portée disparue depuis plus de deux mois, avant que mari n’avoue l’avoir tuée, et indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. En début de semaine, deux chargeurs et un silencieux ont été découverts dans un cours d’eau proche du domicile du couple. Il s’agirait d’éléments du fusil avec lequel Michel Pialle dit avoir accidentellement tué son épouse le 27 mars dernier.

À l’issue de sa garde à vue, Michel Pialle a été mis en examen pour «meurtre par conjoint» et écroué.