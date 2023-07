Etats-Unis : porté disparu depuis 2015, il est retrouvé avec des coupures et des bleus sur tout le corps

Un homme âgé de 25 ans, qui avait disparu il y presque dix ans, a été retrouvé le 1er juillet à Houston dans le Texas (Etats-Unis), avec des coupures et des ecchymoses sur tout le corps.

Il était porté disparu depuis huit ans. Rudy Farias, un jeune homme âgé de 25 ans, a miraculeusement été retrouvé samedi à Houston, la capitale texane, aux Etats-Unis. Disparu en 2015, il présentait des coupures et des ecchymoses sur tout le corps, ont indiqué les autorités.

D’après le New York Post, le jeune homme a été aperçu à l’extérieur d’une église, sans réaction. Inquiets, des passants ont décidé d’appeler les secours. Il est depuis à l’hôpital au côté de sa famille.

Sa mère a déclaré à la presse que son fils avait été retrouvé avec «des coupures et des ecchymoses, et du sang dans les cheveux». Elle a également précisé qu’il était «en mauvais état» mentalement et physiquement, mais qu'elle était reconnaissante de l'avoir retrouvé.

Disparu alors qu’il promenait ses chiens

En 2015, alors âgé de 17 ans, Rudy Farias promenait ses chiens près du domicile familial à Houston lorsqu’il a disparu. Au moment de sa disparition, il souffrait de dépression, de stress post-traumatique et d'anxiété, avait déclaré Texas EquuSearch en 2015.

Update: 7/1/23-- After 8 long years, Rudy has been located safe. Please continue to keep his family in your prayers as Rudy recovers in the hospital. https://t.co/AFqj9qvm9G — TX Center 4 Missing (@TXCenter) July 2, 2023

Et pour cause, plusieurs années auparavant, il avait assisté à la mort de son frère à la suite d’un accident de moto. «Il est possible qu'il soit désorienté car il n'a pas pris ses médicaments», avait déclaré l'organisation à l'époque, alors qu'elle lançait des recherches pour retrouver Farias.

«Comment cela a-t-il pu se produire ? Nous croyons aux miracles et c'était certainement un miracle», a déclaré le directeur de Texas EquuSearch, Tim Miller. «Je ne peux même pas vous dire combien de fois nous avons fait des recherches et combien de pistes et d'informations ont été reçues, mais elles se sont évanouies et tout d'un coup, voilà», a-t-il ajouté. Néanmoins, de nombreuses questions restent encore en suspens, notamment sur ce qui est arrivé à Rudy Farias durant toutes ces années, et l’origine de sa disparition.