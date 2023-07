Seine-Saint-Denis : un ouvrier du Grand Paris Express entre la vie et la mort après avoir été écrasé par un chariot télescopique

Ce mardi 4 juillet, le parquet de Bobigny a indiqué qu'un ouvrier travaillant sur un chantier du Grand Paris Express a été gravement blessé lundi. Son pronostic vital est engagé.

Alors qu'il travaillait sur un chantier de la ligne 16 du Grand Paris Express, un ouvrier de 46 ans a été victime d'un grave accident, lundi 3 juillet, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Ce mardi, le parquet de Bobigny a indiqué que l'homme est entre la vie et la mort après avoir été percuté puis écrasé par un chariot télescopique.

Une source policière a précisé que la victime souffrait d'une fracture du bassin, du fémur et d'un abdomen gonflé lorsqu'elle a été transportée par hélicoptère dans un hôpital parisien. Son pronostic vital était déjà engagé à ce moment-là et l'est toujours ce mardi.

Déjà cinq ouvriers tués

Selon le parquet de Bobigny, «le commissariat est saisi et l'inspection du travail va également être saisie». En parallèle, la Société du Grand Paris, maître d'ouvrage du Grand Paris Express, a affirmé que l'ouvrier intervenait «pour le compte du groupement d'entreprises Webuild/NGE».

Elle a également assuré être «en lien avec l'entreprise de travaux» qui l'informe «régulièrement de l'évolution» de l'état de santé de l'ouvrier. Ce dernier n'est pas le premier à subir un accident grave depuis le début des travaux, en 2015.

En avril dernier, l'apprenti malien Seydou Fofana, écrasé par un bloc de béton à Gonesse (Val-d'Oise), était le cinquième ouvrier à trouver la mort sur un chantier du Grand Paris Express. Avant lui, un autre homme était mort en mars sur le chantier de la gare du Blanc-Mesnil, heurté par une charge lourde lors d'une opération de manutention.

Représentant 200 km de voies, le Grand Paris Express comprend quatre nouvelles lignes de métro automatiques, numérotées de 15 à 18, ainsi que des prolongements des lignes 11 et 14. Elles doivent entrer en service entre 2025 et 2030.