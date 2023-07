Espagne : le cadavre d’un bébé sans tête découvert sur une plage en Catalogne

Le cadavre d’un enfant âgé de 2 à 3 ans a été découvert sur le sable ce mardi, sur une plage d’une commune au sud de Barcelone.

Une découverte macabre. Le corps sans vie d’un bébé a été retrouvé ce mardi sur une plage de Roda de Bera, au sud de Barcelone. Alertée aux alentours de 8 heures, la police locale a fait part de cette horrible découverte aux services de polices espagnols et catalans. Le corps gisait sur le sable depuis hier, mais il a été pris pour un mannequin par des passants, d’où l’alerte tardive.

Us informem que aquesta matinada ha aparegut a la riba del mar, a la platja Costa Daurada, el cadàver d'un nen d'entre dos i tres anys d'edat.



La zona està perimetrada i s'està a l'espera que el jutge faci l'aixecamenet del cadàver.





Us demanem que eviteu anar-hi pic.twitter.com/P4uEWjEgih — Ajuntament de Roda de Berà (@ajrodadebera) July 11, 2023

Selon ElCaso.com, les services de police se sont rendus sur place afin d’entamer les premières investigations. Alors que la Guardia Civil avait bouclé la zone, un médecin légiste a procédé à la levée du corps de l’enfant en fin de matinée. Retrouvé dans un état de décomposition avancé, l’autopsie qui sera réalisée mercredi permettra d’établir les causes exactes du décès du bébé, ou encore son âge. Pour l’heure, les autorités ont estimé que l’enfant avait entre 2 et 3 ans.

En outre, le corps pourrait être celui d'un enfant qui voyageait sur une embarcation qui a fait naufrage ces derniers jours dans les eaux méditerranéennes, d’après le maire de Roda de Bera, Pere Virgili. Et pour cause, l’enfant ne portait pas de maillot de bain mais un pantalon et un tee-shirt.