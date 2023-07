Infirmière anglaise accusée du meurtre en série de nouveau-nés : le jury délibère

Le procès de Lucy Letby, une infirmière anglaise accusée d'avoir tué sept nouveau-nés et d'avoir tenté d'en tuer dix autres, devrait prochainement trouver son épilogue. Le jury s'était retiré ce lundi 10 juillet pour délibérer.

Sa culpabilité va-t-elle être définitivement établie ? Neuf mois après l'ouverture de son procès au tribunal de Manchester, l'infirmière anglaise Lucy Letby, accusée d'avoir tué sept nourrissons et essayé d'en tuer dix autres, va être fixée sur son sort. Ce lundi 10 juillet, le jury s'était retiré pour délibérer.

Le scandale avait éclaté en 2018 après l'arrestation de la professionnelle de santé, alors âgée de 28 ans. Le tribunal de Manchester avait retenu 22 charges contre elle, dont des accusations de meurtre sur sept enfants. La jeune femme a cependant toujours nié avoir tué ces bébés.

Le procureur Nick Johnson a retracé le parcours de la jeune femme, décrite par l'accusation comme «froide et calculatrice», mettant en rapport la mort des nouveaux-nés et les heures de présence de l'infirmière à l'hôpital.

Elle augmentait les doses d'insuline

Parmi les éléments que la justice anglaise a retenu dans ce dossier figurent notamment des notes de Lucy Letby, retrouvés par les enquêteurs à son domicile. «Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bonne pour m'occuper d'eux. Je suis une horrible mauvaise personne», pouvait-on lire sur un papier.

Concernant le mode opératoire, la principale suspecte aurait injecté de l'air dans les «sondes des bébés prématurés», et avait «également ajouté de l'insuline à des poches de solution alimentaire administrée par intraveineuse», et aussi «déplacé le tube permettant à une petite fille prématurée de respirer», alors qu'elle était affectée à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Countess of Chester, au nord-ouest de l'Angleterre.

Le jury composé de huit femmes et de quatre hommes devrait rendre prochainement sa décision, tandis que la sanction, si elle est reconnue coupable, pourrait être très lourde.