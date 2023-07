Seine-Saint-Denis : accusé de viols et d'agressions sexuelles, un mineur de 16 ans écroué

Accusé d’avoir violé ou agressé sexuellement 9 femmes, âgées de 20 à 41 ans, un mineur de 16 ans, surnommé «le prédateur des bus», a été mis en examen et écroué ce mardi 18 juillet, en Seine-Saint-Denis. L’homme avait été placé en détention provisoire samedi 15 juillet.

Un mineur âgé de 16 ans a été mis en examen et écroué, accusé de viols et d'agressions sexuelles sur une dizaine de victimes en Seine-Saint-Denis, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Bobigny et de source proche de l'enquête.

En l'espace de dix mois, «de septembre 2022 à juin 2023», le jeune homme est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement 9 femmes, âgées de 20 à 41 ans, selon le parquet.

L'adolescent surnommé «le prédateur des bus» repérait ses victimes lors des «ses errements en bus» qu'il prenait depuis chez lui à Pantin, précise une source proche de l'enquête.

Le mis en cause a agressé ou violé des femmes à Aubervilliers, La Courneuve, Dugny, Drancy, Le Pré-Saint-Gervais, Romainville et Rosny-sous-Bois.

Il a été «confondu par une recherche d'ADN de parentalité», a déclaré le parquet.

L'individu avait été placé en détention provisoire le 15 juillet. Sa mère était fichée par la police.