Alpes-Maritimes : saisie d'une tonne de pollen de cannabis près de Menton

Une tonne de pollen de cannabis a été saisie, ce lundi 17 juillet, près de Menton, dans le département des Alpes-Maritimes, a-t-on appris ce jeudi. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nice.

Un camion transportant une tonne de pollen de cannabis a été intercepté et son chauffeur interpellé, ce lundi 17 juillet, sur l'autoroute près de Menton, alors qu'il se dirigeait vers l'Italie, a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes, ce jeudi 20 juillet.

Les faits remontent à la soirée de lundi lorsque les douaniers de la brigade de surveillance et d'intervention de Menton ont décidé, au péage de la Turbie, de contrôler un poids-lourd en provenance d'Espagne. «Les explications données par le conducteur du camion sur son trajet et la nature de son chargement sont peu convaincantes et éveillent la curiosité des agents», a expliqué la préfecture dans un communiqué.

Une valeur marchande d'environ 10 millions d'euros

Après plusieurs heures de fouilles, les douaniers ont finalement découvert de premières quantités de pollen de cannabis. Le véhicule a ensuite été acheminé jusqu'au garage de la douane et déchargé. Au total, 1.013 kilogrammes de pollen de cannabis ont été découverts, pour une valeur marchande d'environ 10 millions d'euros.

Le pollen de cannabis, matière plus fine que la résine ou l'herbe de cannabis, présente aussi un taux de THC (la substance active du cannabis) plus élevé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nice.