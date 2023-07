Guadeloupe : une femme de 99 ans expulsée de son domicile par son propre fils

À 99 ans, Lucia Foix a été expulsée de son logement à Pointre-à-Pitre par son fils, après un bras de fer juridique qui aura duré une trentaine d’années, a récemment révélé le média La1ère Guadeloupe.

Un cauchemar pour la presque centenaire. Lucia Foix, 99 ans, a été expulsée de sa propre maison à Pointre-à-Pitre, dans laquelle elle vivait depuis les années 1980, après quarante années d’activités comme aide-soignante en France Métropolitaine.

Le responsable de cette expulsion n’est qu’autre son fils, Claude, dernier d’une fratrie de quatre fils. Le benjamin est considéré comme l’enfant le plus proche de sa mère. Pourtant, il est à l’origine d’un bras de fer qui a duré trente années.

L’histoire commence en 1980. Après avoir passé une partie de sa vie en métropole, Lucia Foix a choisi de rentrer en Guadeloupe, son île natale, pour y passer ses vieux jours. Elle y a loué un terrain sur lequel elle a construit une maison, sur pieds en 1983.

Elle a assuré seule les frais d’entretien de la maison, dans laquelle elle recevait souvent la visite de ses quatre fils, à qui elle ne voulait rien demander.

Est ensuite arrivé le jour où la femme âgée, encore locataire de son terrain, a souhaité signer une promesse de vente pour l’obtenir définitivement. Les procédures se sont faites longues, jusqu’au jour où elle a découvert que ce terrain avait déjà été acheté… par son fils Claude.

Le fils voulait prendre les devants pour l'héritage de sa mère

Selon le récit de La1ère Guadeloupe, cet achat est une nouvelle étape dans le plan de Claude, qui a essayé pendant plusieurs années d’évincer sa mère de son propre logement, en essayant notamment de la placer sous tutelle, en vain.

À la suite de cet échec, le fils cadet de la nonagénaire est passé devant la justice. Et pour cause, en plus de l’expulser, l’homme exige aussi que sa mère lui paye un loyer depuis que la maison est passée à son nom.

Fin juin dernier, la justice a fini par trancher en défaveur de Lucia Foix, en actant son expulsion. Toutefois, les demandes de dommages et intérêts faites par son fils Claude ont été rejetées.

Selon plusieurs médias locaux, ce dernier aurait simplement agi pour prendre les devants sur ses trois autres frères pour l’héritage de leur mère.