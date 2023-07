Jean Lassalle visé par une enquête pour viol et agression sexuelle : ce que l'on sait

Une femme a déposé plainte contre l’ancien député Jean Lassalle, l’accusant de l’avoir violée dans un hôtel à Bordeaux en 2010. Des faits qui se seraient déroulés durant la campagne du Béarnais pour les élections régionales. Une enquête préliminaire pour viol a été ouverte a indiqué le parquet.

Jean Lassalle dans la tourmente. Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte à l'encontre de l'ancien député béarnais, a indiqué, ce vendredi 21 juillet, le parquet de Bordeaux relayé par l'AFP.

L'enquête concerne des faits «anciens», datant de 2010, «et pour l'heure non confirmés», a-t-il ajouté. Elle a été confiée à la police judiciaire, qui poursuit ses investigations. Des auditions de témoins ainsi que celle du mis en cause sont prévues «dans les prochaines semaines» a rapporté le parquet.

Maire pendant quarante ans du village de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), chantre de la ruralité, l'élu deux fois candidat malheureux à l'élection présidentielle ne s'était pas représenté aux dernières élections législatives. Il avait justifié sa décision par des «impératifs médicaux».

«J’ai déjà été accusé en 2017 durant MeToo»

Sollicité par Sud Ouest, Jean Lassalle a indiqué avoir été très surpris par ces accusations : «J’ai appris par le qu’en-dira-t-on que j’aurais violé une femme pendant la campagne 2010, pour la récompenser de je ne sais quelle faveur. Ce n’est pas la première fois, j’ai déjà été accusé en 2017 durant MeToo. Je suis un dangereux récidiviste», a déclaré l’ancien député.

«Il n'était pas du tout au courant et ne se rappelle pas de cette personne. Il ne voit pas qui c'est», a fait savoir le porte-parole de l'ancien élu et de son mouvement politique, Pierre Claret.

«Absolument pas. Durant une campagne, on voit beaucoup de gens. Mais je n’ai pas l’habitude de faire les campagnes ivre mort au point de violer une femme qui, de plus, était enceinte, me dit-on», a ajouté Jean Lassalle. Ce dernier a assuré qu’il allait se rendre disponible pour répondre aux sollicitations de la justice.