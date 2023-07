Toulouse : Une femme tailladée au visage à coups de tesson de bouteille par des mineurs

Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juillet, un groupe de quatre personnes a été violemment agressé par quatre mineurs dans le centre-ville de Toulouse (Haute-Garonne). Une jeune femme a été tailladée au visage à l’aide d’un tesson de bouteille.

C’est vers 3h du matin ce mercredi qu’un groupe de quatre personnes a été agressé par des adolescents dans le centre-ville de Toulouse.

Selon un communiqué du procureur de la République de Toulouse, «l'origine de l'altercation reste confuse». Parmi les pistes, la tenue d'une des victimes qui aurait été jugée inappropriée par les agresseurs.

«La tension verbale est très vite montée», entre les deux groupes et la violence physique a pris le dessus, explique le procureur de la République. Les quatre victimes ont été frappées et l'une des jeunes femmes a été sérieusement blessée.

Les agresseurs sont âgés de 14 à 17 ans. Il s'agissait de deux filles et de deux garçons. Selon le communiqué, certains étaient déjà «défavorablement connus de la justice pénale des mineurs (pour des faits de violences, vol, menaces, défaut de permis de conduire, détention d'arme, outrages, détention de stupéfiant...)»

Une intervention rapide de la police municipale

Alertée grâce à la vidéosurveillance, la police municipale serait rapidement intervenue pour venir en aide aux victimes et interpeller les quatre agresseurs présumés, qui ont indiqué être sous l'emprise de l'alcool.

La principale mise en cause s'est servie d'une bouteille cassée pour porter des coups au visage, au dos et au bras de la victime la plus sévèrement touchée. Cette dernière a été emmenée aux urgences pour soigner et suturer ses multiples plaies et une ITT de 9 jours a été fixée. Une autre victime s'est vue délivrer 3 jour d'ITT.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue puis déféré au parquet. Les trois agresseurs de 14 ans ont été placés sous contrôle judiciaire et l'agresseuse principale âgée de 17 ans restera incarcérée jusqu'à sa comparution devant le tribunal le 17 août prochain.