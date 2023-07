La passagère d'un ferry disparaît, les recherches en mer restent vaines

Une passagère d'un ferry reliant le Royaume-Uni aux îles anglo-normandes est portée disparue, sans doute après être tombée à l'eau dans la nuit du 22 au 23 juillet. Les recherches pour la retrouver n'ont rien donné.

En débarquant sur l'île de Jersey dans la nuit du 22 au 23 juillet, l'équipe du ferry Commodore Clipper s'est aperçue qu'une passagère manquait à l'appel. Craignant qu'elle soit tombée par dessus bord au cours du trajet, les autorités locales ont immédiatement lancé des recherches en mer, sans succès.

Affreté par la compagnie Condor ferries, le bateau était parti de Portsmouth, au Royaume-Uni, et devait terminer son parcours en rejoignant Guernesey. Les secours français sont venus prêter main forte aux équipes britanniques et anglo-normandes afin de chercher la disparue, en mer et depuis les airs. Une zone de recherche au large du Raz Blanchard, sur la pointe de la Hague (Manche), a notamment été délimitée.

Une zone de recherche immense

Auprès de France Bleu, le patron de la SNSM de Goury, Yohann Sanson, a expliqué que «la zone de recherche est immense» parce que «les Anglais ne savaient pas à quelle heure la femme était tombée». Ils se sont donc «concentrés sur la zone la plus probable côté anglais» en demandant à leurs homologues français d'en explorer une autre, au nord-est de l'île d'Aurigny.

Le tout nouvel hélicoptère de la marine nationale, le H160, a été mobilisé mais, malheureusement, ces différentes investigations n'ont rien donné. Sachant que la mer était très agitée la nuit dernière, les secours ont décidé de stopper les recherches ce dimanche, estimant que «l'espérance de vie d'une personne habillée normalement, dans l'eau» était déjà «dépassée».