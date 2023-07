Rhône : la police lance un appel à témoins pour retrouver un collégien disparu depuis le 30 juin

La police nationale a lancé, ce mardi 25 juillet, un appel à témoins pour retrouver un collégien originaire de Limas, près de Lyon (Rhône), disparu dans des circonstances mystérieuses depuis le 30 juin dernier.

L’inquiétude monte. Ce mardi 25 juillet, la police nationale du Rhône a mis en ligne un appel à témoins sur le réseau social Twitter pour retrouver un collégien de Limas, prénommé Krishna et âgé d’environ 15 ans. Il est porté disparu depuis le 30 juin dernier.

D’après les forces de l’ordre, ce jour-là, l’adolescent aurait quitté le domicile de sa tante vers 11h du matin. Depuis, il n’a donné aucune nouvelle. Les policiers indiquent par ailleurs que Krishna est susceptible de se rendre ou de se trouver à Paris.

[#AppelàTémoins]



Le jeune KRISHNA a disparu depuis le 30 juin 2023. Il est susceptible de se rendre sur Paris. Si vous avez des informations utiles, merci d'informer les enquêteurs de Villefranche-sur-Saône au : 04.74.09.49.29



Les enquêteurs de Villefranche-sur-Saône «recherchent toute personne susceptible d’apporter de nouveaux éléments utiles à l’enquête», peut-on lire dans l’appel à témoins publié.

Le document décrit un adolescent de type africain mesurant 1m69 et ayant une corpulence normale, voire fine. Il a les yeux noirs ainsi que des cheveux également noirs et courts. Au moment de sa disparition, Krishna était vêtu d’un survêtement rouge avec une ligne noire sur le côté, d’un t-shirt orange, de baskets blanches Nike et d’un sac bleu foncé.

Toute personne disposant d’informations utiles doit contacter le 17 ou le commissariat de police de Villefranche-sur-Saône au 04.74.09.49.29.