Soupçons de viol au Champs de Mars : les deux gardes à vue levées, l'enquête se poursuit

La garde à vue de deux hommes, dans le cadre d'un possible viol en réunion sur une touriste au Champ de Mars à Paris, a été levée, a-t-on appris ce samedi 29 juillet auprès du parquet de Paris.

L'enquête se poursuit autour du possible viol d'une touriste mexicaine sur le Champ de Mars près de la Tour Eiffel à Paris, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce samedi, deux hommes, interpellés et mis en cause dans le cadre de cette affaire ont vu leur garde à vue levée. «Toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité se poursuivent», a précisé le ministère public.

Les deux hommes avaient été interpellés jeudi matin «dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée du chef de viol en réunion». L'enquête a été confiée au 3e district de police judiciaire parisienne. Selon plusieurs sources, la jeune femme de nationalité mexicaine serait âgée de 27 ans et aurait été victime d'un groupe de cinq hommes.

Parallèlement, la droite parisienne, dont Rachida Dati - maire du 7e arrondissement -, a renouvelé sa demande de fermeture nocturne du Champ de Mars, estimant que cet espace jouxtant la Tour Eiffel serait compliqué à sécuriser et trop criminogène.

Une demande faite en amont des JO de Paris qui auront lieu dans un an. Dans ce cadre, le Champ de Mars doit accueillir plusieurs épreuves, dont le Judo.