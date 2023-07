Haute-Savoie : un enfant de 3 ans meurt noyé lors d'une fête d'anniversaire

Un enfant de 3 ans s'est noyé dans le parc des Ecureuils, dimanche 30 juillet, à Ville-la-Grand (Haute-Savoie). Malgré une intervention rapide, les secours n'ont pas pu le réanimer.

À Ville-la-Grand (Haute-Savoie) un enfant de 3 ans a été retrouvé sous l'eau dans un bassin du parc public des Ecureuils ce dimanche soir vers 19h30. Le SAMU n'a pas réussi à le ranimer.

Cet enfant participait à une fête d'anniversaire. Une cellule psychologique a été mise en place ce lundi pour la vingtaine de personnes ayant assisté à ce drame.

Pour rappel, en France, depuis le mois de juin, on dénombre plus de 230 noyades accidentelles, dont plus de 109 mortelles.