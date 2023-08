Aveyron : un pompier de 17 ans, accusé de départs de feux volontaires, devant la justice

Un sapeur-pompier de 17 ans a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire, ce mardi 1er août. Il est soupçonné d’avoir provoqué plusieurs départs de feux dans l’Aveyron. Il sera jugé le 17 octobre prochain.

Ce mardi 1er août, un pompier de 17 ans a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Rodez dans un communiqué. L’homme est soupçonné d’être impliqué dans des départs de feux volontaires autour d’une cabane inhabitée et dans un champ, en avril et en juillet dernier, dans le sud de l’Aveyron.

Intrigués par ces départs de feux, les gendarmes ont «suspecté une origine volontaire», selon le parquet. Le jeune pompier a par la suite été identifié à partir d’un témoignage, a précisé le procureur de la République, Nicolas Rigot-Muller à l’AFP, notant que l’homme «avait signalé l’un des départs de feux».

Il sera jugé le 17 octobre prochain au tribunal pour enfants de Rodez pour «destruction de biens par incendie». En attendant, le SDIS Aveyron a confirmé à CNEWS que l’homme a été suspendu à titre conservatoire. Si les faits sont avérés, le jeune pompier risque «une sanction pouvant aller jusqu’à la radiation».

«Lorsqu’un sapeur-pompier volontaire a commis des actes délictueux, l’autorité territoriale le suspend à titre conservatoire avant d’engager une procédure disciplinaire. Le conseil de discipline statue alors sur une sanction pouvant aller jusqu’à la radiation», selon le SDIS12.

«Par ailleurs, lorsque le sapeur-pompier volontaire est dans son année de période probatoire, l’autorité territoriale peut résilier d’office son engagement à tout moment en cas d’insuffisance dans sa manière de servir», a-t-il ajouté.