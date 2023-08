Charente-Maritime : un enfant de 10 ans entre la vie et la mort après avoir été écrasé par un arbre

Un garçon de 10 ans est entre la vie et la mort après avoir été écrasé ce mercredi 2 août par un arbre tombé dans le jardin de son arrière-grand-mère à Montpellier-de-Médillan (Charente-Maritime), sous la pression de fortes rafales de vent liées au passage de la tempête Patricia.

Un accident tragique. Un enfant de 10 ans a été écrasé par un arbre ce mercredi alors qu’il faisait du vélo dans le jardin de son arrière-grand-mère à Montpellier-de-Médillan (Charente-Maritime).

Grièvement blessé par la chute de l’arbre, causée par de fortes rafales de vent liées au passage de la tempête Patricia, l’enfant a été évacué par hélicoptère au CHU de Poitiers. Les premiers examens médicaux réalisés ont révélé un traumatisme crânien et un pronostic vital engagé pour le jeune garçon, selon La Dépêche.

«Le pauvre enfant est passé devant au mauvais endroit, au mauvais moment… L’arbre paraissait bien vivant, on ne pouvait pas deviner qu’il ne l’était plus du tout», a réagi le maire de la commune, Thierry Georgeon, auprès de Sud-Ouest. Dans ce secteur du département, les vents ont atteint des pointes comprises entre 60 et 70 km/h.

Le vent à l’origine du décès d’une femme par noyade

Ce mercredi, une femme de 57 ans a également perdu la vie à cause des fortes rafales de vent en se noyant au large d’Ouessant, dans le Finistère. La victime, qui se trouvait en compagnie de ses deux enfants, a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire par les secours. Ces derniers ont néanmoins pu sauver les deux enfants par voie aérienne.

Pour rappel, le Finistère était placé ce mercredi en alerte orange vagues-submersion. Les rafales de vent observées dans le département ont atteint jusqu’à 105 km/h à la Pointe du Raz et 102 km/h à Ouessant en fin de journée.