Fêtes de Bayonne : la police publie un portrait-robot du suspect après la violente agression

Après l’agression d’un homme de 46 ans, lundi 26 juillet, lors des fêtes de Bayonne, la police nationale des Pyrénées-Atlantiques a publié, ce jeudi 3 août, un portrait-robot pour retrouver l’un des hommes impliqués dans ce violent affrontement.

Ce jeudi 3 août, la police judiciaire de Bayonne a relancé son appel à témoins, diffusé vendredi 28 juillet dernier afin de retrouver trois hommes soupçonnés d’une violente agression lors de la cérémonie d’ouverture des fêtes de la ville.

Le compte Facebook de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques a publié un portrait-robot d’un des suspects impliqués dans l’agression d’un homme de 46 ans, toujours dans le coma après avoir été passé à tabac par trois individus qui urinaient devant son domicile.

La victime, dont le pronostic vital est toujours engagé, leur avait demandé de quitter les lieux. De ce fait, d’après la police nationale, les trois agresseurs seraient âgés de 20 à 25 ans. Ils seraient «de corpulence musclée/athlétique» et auraient des cheveux châtains ou bruns.

Lors de la violente agression, ils étaient torse-nu et portaient des shorts blancs ou rouges. Après s’en être pris au quadragénaire, les trois suspects auraient pris la direction du quai des Corsaires et de la rue Marsan, entre 20h et 23h.

Toute personne reconnaissant le portrait-robot ou ayant des informations supplémentaires doit prendre contact avec la police judiciaire de Bayonne au 05.57.85.77.00. Son anonymat sera préservé.