Marseille : un homme de 39 ans tué par balle

À Marseille, un homme de 39 ans a été tué par balle ce vendredi soir. La procureure de la République de Marseille a annoncé l'ouverture d'une enquête pour assassinat en bande organisée.

Un nouveau drame à Marseille. Un homme de 39 ans a été tué par balle, ce vendredi soir, à Marseille, et une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée, a indiqué ce samedi, la procureure de la République de Marseille.

LE CORPS A ÉTÉ DÉCOUVERT DANS LE 13E ARRONDISSEMENT

«Les policiers ont été appelés aux environs de 23H00» vendredi, et ils «ont découvert dans le 13e arrondissement, sur un parking de résidence, le corps d'un homme décédé âgé de 39 ans fortement impacté par des tirs d'arme à feu», a indiqué la procureure. L'homme était au volant d'un véhicule, a-t-elle précisé.

«Cet homme n'est pas connu judiciairement pour des faits de trafic de stupéfiants», a précisé Dominique Laurens, expliquant qu'une «enquête du chef d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime a été confiée à la police judiciaire de Marseille».

L'ARME SERAIT UNE KALACHNIKOV

Une trentaine d'impacts a été relevée sur la voiture du trentenaire et une kalachnikov a été utilisée, a par ailleurs indiqué une source policière, précisant qu'une voiture avait été retrouvée en feu peu après dans le 12e arrondissement, dans l'est de Marseille. L'homme venait de déposer un autre passager, selon le quotidien régional La Provence. Les faits sont survenus «dans un secteur limitrophe entre le 12e et le 13e arrondissements», a-t-on par ailleurs appris auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

Depuis le début de l'année, une trentaine de personnes ont perdu la vie à Marseille, sur fond de trafic de stupéfiants, selon un décompte de l'AFP.