Disparition d'Émile : «Il a nécessairement été déplacé, on a affaire à quelqu'un de machiavélique», soupçonne le maire du Haut-Vernet

Disparu depuis le 8 juillet dernier dans la commune du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), Émile, 2 ans et demi, reste introuvable. Le maire du village, François Balique, a supposé auprès de CNEWS que l’enfant a «été nécessairement déplacé» par quelqu'un, qu'il décrit comme «fou» ou «machiavélique».

Malgré un important ratissage du terrain, avec «97 hectares de champs, de bois ou de terrains escarpés minutieusement scrutés» selon le procureur de Digne-les-Bains Rémy Avon, aucune trace de l’enfant n’a pu être identifiée. Le renfort d’une brigade cynophile et de drones pour quadriller un secteur plus large autour de la commune n’a pas permis non plus d’élucider le mystère de cette disparition.

Face à des efforts aussi importants et des résultats aussi maigres, le maire du hameau, François Balique, n’a pas caché son énervement.

«Mon sentiment, c’est la colère»

«Mon sentiment, c’est la colère. Quand on voit qu’on n’a pas retrouvé Emile dans la commune, c’est qu’il a nécessairement été déplacé. Cela ne peut pas en être autrement. Il n’a pu être déplacé que par des adultes, par un ou plusieurs adultes. Soit on a affaire à un fou, soit on a affaire à quelqu’un de machiavélique», a déclaré l'édile au micro de CNEWS.

Ce dernier a donc décidé de s’en remettre à la justice. «Heureusement, la justice est saisie. J’ai tout fait pour que les investigations puissent aboutir, que la justice trouve la raison de sa disparition et que l’on sanctionne les auteurs de ces faits», a conclu le maire du Haut-Vernet.

Ce mardi 8 août marquera le premier mois de disparition du petit garçon.