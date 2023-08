Femme séquestrée en Moselle : rien ne corrobore les accusations

Un homme a été arrêté ce lundi à Forbach, en Moselle, accusé par son épouse de séquestration, torture et viol. Pourtant, selon les informations de CNEWS, rien ne corrobore les accusations de la femme pour le moment.

L’affaire prend une tout autre tournure. Ce lundi 7 août, un Allemand de 55 ans a été arrêté et placé en garde à vue à Forbach, en Moselle, après un signalement de la police allemande indiquant que son épouse affirmait être séquestrée, torturée et violée par son mari depuis 2011.

En fin d’après-midi, le procureur de la République de Sarreguemines avait toutefois appelé à la prudence, les premiers éléments de l’enquête ne semblant pas concorder avec les accusations de la plaignante.

Selon les informations de CNEWS, cette femme ne souffre pas d’un cancer, comme cela a pu être évoqué dans un premier temps, mais de plusieurs pathologies, dont une maladie dégénérative qui l'invalide et lui cause de fortes douleurs. Son état se serait dégradé ces derniers mois.

«On s'oriente vers un drame social et sanitaire»

Par ailleurs, le couple d’Allemands n’est plus pris en charge médicalement dans son pays d’origine depuis 2016, et n’a pas entrepris les démarches en France pour obtenir des soins pour l’épouse, car parlent tous les deux très mal le français. Ils auraient également craint de devoir payer d’importants frais médicaux. La caisse d’assurance maladie n’a donc aucune information sur les antécédents médicaux du couple.

«On s'oriente vers un drame social et sanitaire d'un couple qui vit reclus sur lui-même et d'un homme qui prend en charge les soins de sa femme du mieux qu'il peut avec les moyens du bord. Il fait preuve d'un dévouement certain», nous indique une source proche du dossier.

Des analyses sont toujours en cours concernant les accusations de viol de la plaignante, et une nouvelle conférence de presse du procureur de la République doit avoir lieu ce mardi à 17h30.

On ne sait pas, pour l’heure, quelles sont les raisons pour lesquelles la femme a accusé son mari de séquestration et de torture, et son état psychologique est en cours d’analyse.