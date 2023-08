Oise : un trentenaire mis en examen pour viol et séquestration d'une adolescente de 15 ans

Accusé de viol, agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans et enlèvement et séquestration, un trentenaire d’origine bangladaise a été mis en examen, ce samedi 5 août, et placé en détention provisoire, a fait savoir le parquet de Senlis, dans l’Oise.

Un Bangladais de 31 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, ce samedi 5 août, par le parquet de Senlis (Oise) pour «viol», «agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans» et «enlèvement et séquestration pour faciliter la commission d’un crime ou d’un délit», a appris l’AFP ce mercredi 9 août.

Les faits remontent aux 2 et 3 août sur la commune de Margny-lès-Compiègne, toujours dans l’Oise. La victime présumée est âgée de 15 ans, a précisé le procureur de Senlis, Loïc Abrial.

Le suspect a été rapidement interpellé par les policiers après les faits et une information judiciaire a été ouverte «pour un ou plusieurs viols», a précisé le procureur sans donner plus de détails.

«Le juge d'instruction a ordonné plusieurs expertises», ajoute Loïc Abrial précisant que l'enquête, confiée au commissariat de Compiègne, se poursuit.