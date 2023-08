Calvados : le principal d'un collège retrouvé mort dans l'établissement, une enquête ouverte

Le principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux, Stéphane Vitel, est décédé alors qu’il se trouvait au sein de l’établissement. Il s’y était rendu après le déclenchement de l’alarme. Pour le parquet de Lisieux, la mort de l’homme de 48 ans est suspecte.

Stéphane Vitel, le principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux, est mort dans l’enceinte de l’établissement, ce vendredi 11 août, à l’âge de 48 ans.

Selon les informations de France Bleu Normandie, le parquet de Lisieux a déclaré que cette mort était suspecte et que la victime n’était pas morte d’une crise cardiaque comme cela avait pu être indiqué dans un premier temps. Une autopsie devrait être réalisée dans la journée du samedi 12 août.

Hommage rendu par le ministre de l'Education

Le parquet de Lisieux a confirmé à France Bleu Normandie, que le principal s’était rendu sur place après le déclenchement de l’alarme incendie au sein de l’établissement. Ce dernier était sur la route des vacances lorsqu’il a reçu une alerte sur son téléphone. Il a logiquement fait demi-tour pour se rendre au sein de l’établissement et comprendre les raisons qui ont fait que l’alarme s’est déclenchée. S’inquiétant en voyant qu’il ne revenait pas, la famille s’est, à son tour, rendue au sein de l’établissement. Ils l'ont découvert inanimé dans les parties administratives du collège.

Sur les réseaux sociaux, Gabriel Attal a rendu hommage au principal : «Je m’associe à la peine et à l’émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Une enquête est en cours. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues».

Je m’associe à la peine et à l’émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Une enquête est en cours. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues. — Gabriel Attal (@GabrielAttal) August 11, 2023

Dans un communiqué, l'Académie de Normandie salue «un personnel de direction engagé et attentif à la réussite de ses élèves».