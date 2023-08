Etats-Unis : le rappeur Magoo est mort à l’âge de 50 ans

Le rappeur américain Magoo, connu pour son duo avec Timbaland, est décédé dans la nuit du dimanche 13 août au lundi 14 août à l’âge de 50 ans. Plusieurs célébrités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Les causes de la mort sont pour l’instant inconnues. Le célèbre rappeur américain Magoo, de son vrai nom Melvin Barcliff, est décédé dans la nuit du dimanche à lundi à l’âge de 50 ans. Il s’était fait connaitre dans les années 1990 notamment pour ses contributions avec l’artiste Timbaland.

C’est Digital Black, membre du groupe de R&B Playa et proche des deux rappeurs, qui a annoncé la nouvelle le premier sur Instagram, dans la nuit : «Mec, je ne peux pas le croire, RIP (repose en paix ndlr) Magoo, ce putain de grand frère n’était pas prêt pour ça du tout», a écrit l’artiste.

Hommages et condoléances

Ginuwine, une autre star du R&B du cercle de Timbaland & Magoo, a également confirmé la mort du rappeur avec un hommage posté sur Instagram. «Je veux juste que tout le monde sache que le temps est compté, aimez ceux que vous aimez et assurez-vous qu'ils le sachent», s’est ému le chanteur. Aucune cause de décès n'a été communiquée pour le moment et Timbaland ne s’est pas encore exprimé.

«Je ne sais même plus quoi dire à ce stade, j’ai perdu 3 amis en seulement un mois à cause de la VIE et de sa date d’échéance… Ce mec m’a toujours poussé, tu vas me manquer Maganooo, c’est comme ça qu’on t’appelait… L’un des meilleurs à mes yeux, toujours à aller de l’avant, je sais que nous ne nous parlions pas beaucoup mais l’amour était et sera toujours là mon frère», a continué Ginuwine, avant de terminer son message par : «Je te verrai bientôt mon frère nous avons tous notre échéance, et je m’attends à t’étreindre à mon arrivée. Je suis vraiment épuisé en ce moment, la ville est folle… Je déteste traverser ça et perdre des personnes que nous aimons, parfois cela donne l’impression que nous voulons également partir pour ne pas ressentir cette douleur… La douleur fait mal… Je présente toute mes condoléances à la famille.»