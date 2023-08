Haute-Garonne : un sexagénaire condamné à six mois de prison avec sursis pour sept ans de sévices sur 6 enfants

Un sexagénaire a été condamné ce dimanche 13 août par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) à six mois de prison avec sursis pour avoir multiplié les sévices sur six enfants de 5 à 10 ans entre 2013 et 2019.

Une histoire effroyable. Jugé pour des sévices répétés sur six enfants âgés de 5 à 10 ans entre 2013 et 2019, un sexagénaire a été condamné ce dimanche par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) à six mois de prison avec sursis et 2.000 euros de dédommagements à verser à chaque enfant.

Lors de l’audience, le substitut du procureur de Saint-Gaudens a qualifié ces actes de «violences quotidiennes systématiques, un univers glaçant pendant plus de 7 ans», selon La Dépêche du Midi.

Dans le détail, le sexagénaire a infligé aux enfants d’une fratrie recomposée et à leur mère une série de punitions incluant des gifles au visage, des insultes, des coups de balai ou des tapes sur les mains avec une fourchette.

L’homme de 60 ans a même employé des méthodes encore plus dures, comme des fessées avec des orties, des coups de pieds et de poings ainsi que des brûlures de cigarette.

«Une éducation à l’ancienne», selon le sexagénaire

Pour se défendre, l’accusé appelé à la barre a évoqué «une éducation à l’ancienne». «Aujourd’hui, j’ai pris conscience, mais pour moi, ce n’était pas des violences», a ajouté ce dernier.

S’il a nié certaines accusations, le sexagénaire a néanmoins confié certaines pratiques choquantes. «Je n’ai jamais brûlé un enfant avec des cigarettes. Quand j’étais absent, ma compagne appliquait les mêmes méthodes», a révélé l’accusé, dont les propos ont été repris par le journal local.

L’avocate de l’homme de 60 ans, Me Catherine Mounielou, a conclu en rappelant que son client a simplement reproduit l’éducation violente qu’il avait subi lors de son enfance.