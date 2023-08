Fresnes : une enquête ouverte après la découverte d'un détenu pendu dans sa cellule

Une enquête a été ouverte après la découverte du corps d'un détenu, retrouvé pendu dans sa cellule, a annoncé le parquet de Créteil, ce mardi 22 août.

On ne connaît toujours pas les causes du décès. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort d'un détenu, qui a été retrouvé pendu, ce lundi matin, dans sa cellule de la prison de Fresnes (Val-de-Marne), près de Paris, a indiqué ce mardi le parquet de Créteil.

Le ministère public a confirmé «le décès par pendaison, le 21 août en début de matinée au centre pénitentiaire de Fresnes, d'un homme âgé de 45 ans», précisant que le défunt était seul dans sa cellule, ce qui privilégierait la thèse du suicide.

Une victime placée sous mandat de dépôt

Ce lundi 21 août, vers 7h30 du matin, les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la cellule du détenu pour lui porter secours, mais n'ont pu la réanimer, selon une source policière. L'enquête «a été confiée au commissariat de police de L'Haÿ-les-Roses et une autopsie a été ordonnée», a ajouté le parquet.

Le détenu avait été placé sous mandat de dépôt en mai 2023 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. «Il avait été transféré de Meaux (Seine-et-Marne) vers le centre pénitentiaire de Fresnes le 6 juillet», a une nouvelle fois précisé le ministère public.

Dans cette prison, quatre détenus se sont suicidés sur l'année 2021.