«On m’a ceinturé par derrière, je ne pouvais plus respirer» : le maire agressé par des gens du voyage témoigne

Jean-Luc Algay, maire de L’Houmeau, une commune de Charente-Maritime, a été agressé, ce samedi 19 août, par les membres d'un groupe de gens du voyage alors qu'il tentait de les empêcher de s'installer sur le terrain de sport de la municipalité.

Le maire de l'Houmeau, en Charente-Maritime, s'est fait agresser par plusieurs membres d'un groupe de gens du voyage, ce samedi 19 août, alors qu'il souhaitait les empêcher de s'installer sur un terrain de football de la municipalité. «Je n'ai pas vu la personne arrivée derrière moi. C'était un grand gaillard. On m’a ceinturé par derrière, je ne pouvais plus respirer. Après, je me débats et il descend sur le torse, je sens des coups», a déclaré Jean-Luc Algay, l'édile de la commune de 2.900 habitants, au micro de CNEWS.

Après cette agression, le maire est tombé au sol, le souffle coupé. Les gens du voyage ont pris peur et ils ont décidé de partir avant l'arrivée des gendarmes. Le maire a été transféré à l'hôpital. «J'ai eu peur, j'étais en état de choc. Je n'arrivais plus à parler, je tremblais de partout. Je pensais que je n'allais revoir mon petit-fils», a rapporté le maire de la commune de Charente-Maritime.

L'élu se voit prescrire 12 jours d'ITT et s'en sort avec une côte fissurée. Le maire déplore un sentiment d'impunité. Pour lui, les agresseurs ne respectent plus personne. «Arrêtons avec cette impunité, on ne respecte plus les enseignants, les médecins, les élus, les gendarmes. On doit être exemplaire, je suis d'accord, mais il faut qu'on soit respectés», a ajouté Jean-Luc Algay.

Le maire a déposé plainte et une enquête en flagrance a été ouverte pour retrouver l'agresseur. «Nous recherchons un agresseur, qui a frappé au ventre et a fait chuter le maire. Son identification est en cours», a déclaré la substitut du procureur de La Rochelle, Soraya Ahras.