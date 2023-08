Disparition inquiétante : l'adolescente de 14 ans portée disparue, retrouvée saine et sauve à Cannes

L'adolescente de 14 ans qui était portée disparue depuis cinq jours à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) a été retrouvée saine et sauve à Cannes ce mercredi 30 août.

Un soulagement pour la famille. La jeune Loane, 14 ans, qui s'était volatilisée dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 août à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, a été retrouvée en bonne santé ce mercredi.

Quelques heures seulement après la diffusion d'un appel à témoins par la gendarmerie des Alpes-Maritimes, Loane, 14 ans, a été retrouvée grâce aux caméras de vidéosurveillance de la commune.

L'adolescente avait quitté le camping où elle séjournait avec sa famille, après la confiscation de son téléphone portable par son père. Au réveil vendredi, elle n’était plus là, alors que la famille devait repartir le jour même pour Reims.

Partie volontairement après une dispute

Le père, resté sur place pour retrouver sa fille, avait pu profiter d’un logement prêté par le camping et son frère l’avait rejoint. Il avait aussi fait imprimer quelque 800 prospectus.

«Depuis quatre jours, on suit les informations qui nous remontent, on va sur place vérifier, on alerte les forces de l’ordre, on donne des localisations précises. Ils pourraient la retrouver facilement grâce aux caméras !», avait-il déclaré auprès de Nice-Matin. Le père était d’autant plus inquiet que sa fille avait été aperçue avec un homme d’une trentaine d’années.