Savoie : une policière hors service battue à mort à coups de machette, son ex-conjoint recherché

Une policière hors service de 42 ans a été frappée à mort par un objet s'apparentant à une machette, ce jeudi 31 août, à La Croix-de-la-Rochette près de Chambéry (Savoie). Son ex-compagnon est activement recherché.

Un drame absolu. Une fonctionnaire de police de 42 ans, hors service au moment des faits, a été battue à mort ce jeudi matin à La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry (Savoie).

Selon les informations recueillies par CNEWS, les faits se sont produits aux alentours de 9h. D'après les informations du procureur de la République, Pierre-Yves Michau, «la victime venait de déposer l’un de ses enfants à la crèche de la commune où elle réside, et rentrait à son domicile à pied, accompagnée de son fils âgé de 3 ans. C'est à ce moment qu'elle a été agressée par un homme qui lui a porté plus d’une dizaine de coups violents au moyen d’une arme qui, d’après les constatations opérées sur place ultérieurement par le médecin légiste, pourrait être une arme de type machette».

La victime est décédée dans les minutes qui ont suivi les coups, malgré l'intervention rapide des secours. Les enfants de la victime ont été pris en charge en milieu hospitalier dans le cadre du protocole de protection des mineurs.

Le parquet de Chambéry a été saisi et la gendarmerie recherche activement le principal suspect, l'ancien compagnon et père des deux premiers enfants de la victime.

La victime et son ancien compagnon ont divorcé en 2021 et le couple étant alors domicilié à Nice. Dans le cadre de la séparation, il avait notamment été condamné le 10 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour non-respect d’une ordonnance de protection rendue au profit de la victime par le juge aux affaire familiales. «Depuis la mutation de la victime en Savoie , elle avait déposé contre son ex conjoint une plainte pour non paiement de pension alimentaire», a expliqué le procureur de la République Pierre-Yves Michau.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour assassinat, confiée à la Brigade des recherches de Chambéry et à la section des recherches de Chambéry.