Deux frères qui multipliaient les vols dans les palaces condamnés par la justice

Deux frères, Bloufa et Djelloul M., dont le patronyme raisonne plus que familièrement à l'oreille des limiers de la police judiciaire, ont été jugés et condamnés cet été respectivement à 40 mois et 6 ans de prison pour avoir enchaîné les vols par effraction dans des hôtels de luxe, chacun de leur côté, à différentes périodes depuis avril 2022.

C'est une famille au sein de laquelle trois frères sont désormais passés entre les mains des enquêteurs de la BRB (Brigade de répression du banditisme) et de la DRPJ de Paris, pour finir devant le tribunal.

Alors que l'aîné est aujourd'hui en prison, son cadet a attiré l'oeil des policiers du groupe de répression des vols aggravés en juillet 2022. A ce moment-là, une série de cambriolages dans des hôtels hauts de gamme vient d'avoir lieu et les enquêteurs font le rapprochement avec des faits similaires survenus quelques semaines plus tôt, en avril. Leur point commun : un suspect dénommé Djelloul M., déjà connu de la justice pour le vol de bijoux Chopard au Carlton en 2013 pendant le Festival de Cannes.

Mais fin juillet, la proie de choix s'échappe, rejoignant l'Espagne. Qu'à cela ne tienne, grâce à la coopération internationale, il est arrêté dans le péninsule ibérique à peine quelques jours plus tard, le 4 août, en flagrant délit de cambriolage d'hôtel, avec déjà une vingtaine d'effractions à son actif dans ce pays. Placé en détention provisoire, il est libéré en janvier 2023 et sort des radars.

Et c'est quelques mois plus tard que le nom du benjamin de la fratrie, Bloufa M. émerge cette fois dans le panel des suspects du même groupe de la BRB. Affaire différente mais même attrait pour les beaux hôtels voire ceux de luxe. Il est suspecté par les enquêteurs d'être passé à l'action à partir de fin 2022 en Ile-de-France à un rythme soutenu et de manière extrêmement précautionneuse, compliquant la tâche des policiers à ses trousses pour le localiser.

A peine l'ont-ils logé que, comme son frère, il file à l'étranger, en Belgique. Mais de retour à Paris une dizaine de jours plus tard, il ne faudra qu'une semaine pour que le groupe de la BRB ne lui mette la main dessus à la sortie d'un grand hôtel de la rive gauche. Avec un complice, il est pris la main dans le sac ou plutôt chargée de valises de clients de l'établissement, bagages remplis de maroquinerie de luxe et... de deux coffres fort arrachés dans des chambres. Chez Bloufa M, les enquêteurs saisiront également de la maroquinerie évaluée à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Selon une source proche du dossier, les enquêteurs français apprennent également que le suspect est aussi recherché par l'Espagne pour un cambriolage de montres et de bijoux dans un palace d'Ibiza. Butin estimé à 4,5 millions d'euros.

Mais alors que Bloufa vient d'être arrêté, c'est son frère Djelloul qui refait des siennes à Paris, et ce, alors qu'il est sous contrôle judiciaire en Espagne avec interdiction de quitter ce pays. L'appel du butin est visiblement trop fort. Il récidive et se fait interpeller.

Dans deux procès distincts, les deux frères ont été condamnés en France cet été à quelques jours d'écart. Le 28 juin, Djelloul M. a écopé de six ans de prison et de dix ans d'interdiction du territoire français pour 26 cambriolages commis entre avril 2022 et avril 2023, en récidive, donc, des faits commis au Carlton en 2013.

Le benjamin des frères M, le dénommé Bloufa, a été condamné le 5 juillet à 40 mois de prison, soit un peu plus de trois ans, pour quinze cambriolages survenus entre octobre 2022 et février 2023. Il a fait appel de cette condamnation.

Au total, le préjudice des vols atteint 6,5 millions d'euros.