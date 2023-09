Seine-et-Marne : trois enfants se font tirer dessus dans la cour d’école par un voisin

Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a légèrement blessé trois enfants qui se trouvaient dans la cour de leur école à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) ce vendredi 8 septembre. L’individu leur a tiré dessus avec une carabine à plomb.

Il était sous l’emprise d’alcool. Trois enfants ont été légèrement blessés ce vendredi alors qu’ils se trouvaient dans la cour de leur école à Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne. Un voisin proche des lieux leur a tiré dessus avec une carabine à plomb.

D'après une source policière à CNEWS, les faits se sont déroulés aux alentours de 13h dans cette école maternelle et élémentaire. Durant la récréation, un petit garçon et deux petites filles ont été touchés par des projectiles, respectivement au niveau de la tête pour le premier et des jambes pour les deux autres.

Un individu déjà connu des services de police

Une fois les maitresses averties et les enfants confinés à l'intérieur de l'établissement scolaire, la police est intervenue.

Une enquête de voisinage a été menée et le tireur a pu être identifié.

L'auteur des faits est un homme de 58 ans, déjà connu des services de police. Il réside à proximité de l’école et a tiré avec sa carabine à plomb depuis le 4e étage de son domicile, sur sa terrasse. Immédiatement placé en garde à vue, il présentait un taux d'alcoolémie de 0,79mg/l d'alcool dans le sang.