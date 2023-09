Mort de Socayna, 24 ans, à Marseille : ce que l'on sait

Une jeune femme de 24 ans est décédée ce mardi matin à Marseille, après avoir reçu une balle perdue tirée lors d’une fusillade sur fond de trafic de drogues.

Un nouveau drame a ébranlé Marseille cette semaine. Une jeune femme de 24 ans avait été touchée par une balle perdue ce dimanche, alors qu’elle se trouvait à son domicile. La victime était en état de mort cérébrale, avant de décéder ce mardi matin.

Les faits se sont déroulés dans la cité Saint Thys, dans le 10e arrondissement de la cité phocéenne, aux alentours de 23h. La procureure de la République Dominique Laurens a expliqué dans un communiqué qu’une fusillade a d’abord éclaté aux abords d’une pharmacie, «près de laquelle se regroupaient généralement de nombreux jeunes et où se situerait un point de vente de stupéfiant». Après cette première salve, «un tir en rafale à l’aveugle aurait eu lieu au moment du départs des auteurs», a précisé la procureure.

Ce serait ce tir en rafale qui aurait causé la mort de la jeune femme. En effet, Socayna se trouvait dans sa chambre, au 3e étage d'un immeuble du quartier, avec sa mère. La balle qui l’a atteinte «a traversé un contre-plaqué de bois situé en bas de la fenêtre baie vitrée», selon la procureure. Elle a été grièvement blessée à la tête et a été transférée à l’hôpital, où elle est décédée ce mardi au petit matin.

Selon la magistrate, des impacts de balles ont été retrouvés dans trois autres appartements, l'un au-dessus de la pharmacie, les autres au 4e et au 5e étage de l’immeuble de Socayna, où vivent des personnes âgées entre 71 et 86 ans, qui n’ont pas été physiquement blessées par les tirs.

Vingt-trois étuis de calibre 7.62 avaient été retrouvés ainsi qu'une douille de calibre 9, avait confirmé une source policière à CNEWS.

Une enquête de flagrance, des chefs «d’assassinat et tentative d’assassinat en bande organisée» et «association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime», a été ouverte et confiée à la Direction territoriale de la Police judiciaire (DTPJ) de Marseille. Si la jeune femme apparaît bien comme une «victime collatérale», «l'intention d'homicide prémédité est caractérisée par le passage à l’acte», selon la procureure.