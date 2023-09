«La France est à la dérive», déplore Véronique Monguillot, veuve du chauffeur de bus tué à Bayonne

Alors que les deux hommes accusés d'être d'avoir agressé et tué Philippe Monguillot en 2020 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) vont être jugés à partir de ce vendredi devant la cour d’assises de Pau, la veuve du chauffeur de bus s’est confiée sur CNEWS au sujet de ses attentes pour ce procès.

Une peine immense et un verdict attendu depuis plusieurs années. Deux hommes de 25 ans défavorablement connus des services de police vont être jugés pendant cinq jours dès ce vendredi devant la cour d’assises de Pau (Pyrénées-Atlantiques) pour avoir mortellement agressé Philippe Monguillot le 5 juillet 2020 à Bayonne. La veuve du chauffeur de bus, Véronique Monguillot, a fait part sur CNEWS de l’immense peine qui l’envahit depuis trois ans dans l’attente du verdict.

«J’ai l’impression d’être laissée à quai. Ce procès démarre dans deux jours. J’ose espérer que la justice fera son travail. Je veux y croire encore. On est laissé de côté, surtout quand on entend la requalification. On se dit : “qu’est-ce qu’on a fait pour mériter ça ?“», a regretté cette dernière sur le plateau de Punchline.

Véronique Monguillot a toutefois rappelé l’importance de ce procès pour lui permettre ainsi qu'à ses trois filles de pouvoir faire leur deuil.

«Ce n’est pas mon monde. Mon monde, c’est une vie normale et tranquille. Tout ça, c’est fini, il n’y a plus rien depuis trois ans. On demande qu’on nous laisse tranquille en fait. Je n’ai pas commencé mon deuil. Mon deuil, je le commencerai avec l’aide de la justice et je le terminerai quand j’aurais rejoint mon époux», a-t-elle assuré.

«La France est à la dérive»

Au-delà du drame qui a touché sa famille, la veuve du chauffeur de bus a également commenté les autres histoires tragiques qui ont émaillé l’actualité ces derniers mois, notamment dans sa commune.

«La France est à la dérive. Je ne suis pas la seule à le penser. J’évite d’allumer la télévision parce que dès qu’on l’allume, c’est pour voir des catastrophes. Cela me marque tout ça et je me dis : “mais comment a-t-on pu en arriver là ?“ Quand je vois les Fêtes de Bayonne, pour parler de ma ville, un homme qui rentre chez lui à 22h30 et qui demande qu’on n’urine pas devant sa porte, il trouve la mort (…) Mais comment peut-on laisser faire tout ça ?», a alerté Véronique Monguillot.

«Il y a un cap qui a été franchi. Rien qu’à Bayonne, jamais on n’aurait imaginé qu’un tel drame se produise dans la ville le 5 juillet 2020. Finalement, c’est partout et chez toutes les populations. Il y a les chauffeurs de bus, la police, les pompiers, les maires, le personnel médical… enfin tout le monde. Où va-t-on ? J’en veux à l’État français mais je ne vais pas m’éterniser là-dessus», a conclu cette dernière.

Pour rappel, Philippe Monguillot, 59 ans, avait demandé à plusieurs reprises aux deux suspects de porter un masque sanitaire, alors obligatoire en raison de la pandémie de Covid-19. Ces derniers, passablement alcoolisés, avaient commencé à hausser le ton lorsqu'il avait arrêté le bus tant que sa demande n’était pas satisfaite.

D’après les images de vidéosurveillance, l’homme de 59 ans avait porté le premier coup avant que n’éclate une rixe, conduisant ce dernier à tomber inconscient au sol. Transporté à l’hôpital en état de mort cérébrale, il avait finalement été déclaré mort cinq jours plus tard.

Les deux accusés seront jugés dès ce vendredi pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner». A l’origine, la qualification de «meurtre aggravé» avait été retenue par le parquet de Bayonne en mai 2022 mais elle a finalement été écartée par la chambre d’instruction de la cour d'appel de Pau car la volonté de donner la mort n’a pas été démontrée.

Écroués depuis les faits, les deux accusés principaux encourent une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement à l’issue du procès. La peine encourue est aggravée par le statut de la victime, en charge d'une mission de service public. Ils étaient en état de récidive légale au moment des faits puisqu’ils avaient déjà été condamnés pour des faits de violences, selon France Bleu.