Disparition inquiétante dans les Landes : un appel à témoins lancé pour retrouver Welson, 12 ans

Ce lundi 18 septembre, la gendarmerie des Landes a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver la trace de Welson. Âgé de 12 ans, l’adolescent est en effet porté disparu depuis ce dimanche 17 septembre aux alentours de 15h sur la commune de Hagetmau (Landes), située à une cinquantaine de kilomètres de Pau (Pyrénées-Atlantiques).

D’après les informations publiées par la gendarmerie, l’adolescent mesure 1,70 m. Il est de type caucasien et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns. Le jour de sa disparition, Welson portait un bas de jogging noir et une veste blanche et bleue.

Ainsi, la gendarmerie des Landes a invité toute personne ayant des informations permettant de localiser l’adolescent de 12 ans à prendre contact avec la brigade de Hagetmau au 05.58.79.74.88.