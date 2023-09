Agressions sexuelles sur des enfants : un directeur d’école condamné à six ans de prison

L’ancien directeur d’une école primaire a été condamné à six ans de prison pour avoir agressé sexuellement treize mineurs entre 1998 et 2019.

Les faits se sont déroulés durant presque vingt ans. À Belfort, un ancien directeur d’école primaire été condamné à six ans de prison, dont trois ans de prison ferme, pour des faits d’agression sexuelle sur treize mineurs et un cas de violence. Les différents témoignages font état de caresses sur le ventre, la poitrine et l’entrejambe entre 1998 et 2019. Les victimes étaient à l’époque âgées de six à onze ans.

Les anciens élèves ont révélé que les agressions se passaient sous leurs yeux, en classe même ; d’autres fois dans une salle isolée où les enfants allaient lorsqu’ils étaient «punis». Les attouchements ont commencé dès la première année d’ouverture de l’école primaire. Un établissement évangéliste, privé, hors contrat, fondé par l’homme qui comparaît aujourd’hui.

«Un message de fermeté»

L’homme, maintenant âgé de 54 ans, avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire début 2019, après un dépôt de plainte commune à plusieurs parents d’élèves. La procureure de la République au tribunal judiciaire de Belfort, Jessica Vonderscher, s’est exprimée au sujet de l’affaire. Elle annonce une peine conforme à ses attentes : «C'est un message de fermeté envoyé par le tribunal au sujet des violences sexuelles sur les enfants». Le procès s’est déroulé mercredi, à huit clos. Il aura duré plus de six heures, nous apprend l’Est Républicain.