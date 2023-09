British Airways : une passagère décède d’un arrêt cardiaque lors d’un vol Londres-Nice

Une femme de 73 ans a succombé à un arrêt cardiaque lors d'un vol qui reliait Londres à Nice ce jeudi 21 septembre.

Un vol à l’issue tragique. Une femme de 73 ans, dont la nationalité n’a pas été précisée, est décédée d’un arrêt cardiaque lors d’un vol Londres-Nice opéré par la compagnie aérienne britannique British Airways, ce jeudi 21 septembre, a appris Nice-Matin.

Malgré un retard d’une heure et demie, le vol, d’un peu plus de deux heures, s’est bien déroulé. À l’arrivée sur la French Riviera, aux alentours de 21h07, les passagers se sont précipités vers leurs affaires et n'ont pas remarqué la femme inanimée.

Les secours contactés en urgence

En effet, ces derniers pensaient que la septuagénaire s’était endormie. Après quelques minutes, ils ont constaté qu'elle ne se réveillait pas. Le personnel a alors contacté les secours en urgence via la tour de contrôle.

Dans l'appareil, le Samu et les sapeurs-pompiers ont tenté de réanimer la passagère, inconsciente depuis une durée indéterminée. En vain. Elle a été déclarée décédée une heure après l’atterrissage.

Quelques heures après l’incident, l’avion est reparti vers l’aéroport de Londres Heathrow.