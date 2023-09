États-Unis : un bébé de 6 mois survit à 50 morsures de rats, ses parents condamnés pour négligence

David et Angel Schonabaum, ainsi que la sœur de cette dernière, Delania Thurman, ont été condamnés pour négligence vendredi après avoir laissé le bébé du couple âgé de 6 mois se faire mordre à plus de 50 reprises par des rats dans leur maison d’Evansville dans l’Indiana (Etats-Unis) le 13 septembre dernier.

Déjà connu des services de police, le père de famille a été placé en détention sans caution. Sa femme a de son côté été emprisonnée avec une caution fixée à 10.000 dollars (soit 9.370 euros). La sœur de cette dernière, Delania Thurman, résidant avec le couple dans leur demeure à Evansville, a elle-aussi été placée en détention avec une caution de 2.500 dollars (soit 2.343 euros).

Les Schonabaum vivaient dans une maison de la ville qui appartiendrait à un cousin, avec le bébé et deux autres enfants de 3 et 6 ans, ainsi que les enfants de Delania Thurman, âgés de 2 et 5 ans. Lors du jugement, rendu vendredi, la justice a décidé de retirer l’ensemble des enfants du foyer à leurs parents afin de les placer sous la tutelle des services de protection de l’enfance, selon les médias locaux.

Des doigts amputés et une transfusion sanguine d’urgence

Le 13 septembre dernier, David Schonabaum (31 ans) et sa femme Angel (28 ans) avaient découvert à leur réveil leur fils de 6 mois baignant dans son sang. Les autorités, dépêchés sur place après avoir été prévenus par le couple, ont ainsi constaté que le bambin avait été mordu une cinquantaine de fois par un rat au front, à la joue, au nez, à la cuisse, au pied, au bras, aux doigts et aux orteils. «Sur les cinq doigts de sa main droite, la peau du dessus était manquante, laissant les os du bout des doigts visibles», a indiqué le rapport de l’inspecteur Jonathan Helm. Le bébé était partiellement en hypothermie et souffrait d’un manque d’oxygène dans le sang. Il avait perdu tellement de sang qu’il a dû recevoir une transfusion sanguine d’urgence à l’hôpital. Certains de ses doigts ont dû être amputés.

Le sergent Anna Gray, porte-parole de la police d'Evansville, a déclaré que cette affaire représentait le pire cas de négligence à l'égard d'un enfant auquel elle a été confrontée dans sa carrière de plusieurs décennies.

Des morsures déjà signalées sur deux autres enfants

Autre découverte faite par les forces de l’ordre : le domicile du couple était dans un état de délabrement avancé, avec un sol mélangeant débris, sacs poubelles et câbles électriques.

Le père du bébé a déclaré aux enquêteurs que les rongeurs gâchaient la vie de sa famille depuis le mois de mars et qu’un service spécialisé traitait la maison. Ces derniers ont constaté que cette affaire de morsures n’était pas la première dans la maison occupée par les Schonabaum. Le 1er septembre dernier, deux autres enfants avaient déjà signalé à leur institutrice qu’ils avaient été mordus par des souris pendant leur sommeil.

Le père déjà condamné pour possession de drogue

En 2021, David Schonabaum a plaidé coupable pour possession de méthamphétamine et a été condamné à un an de prison avec sursis, qu'il a purgé en détention à domicile et en effectuant des travaux d'intérêt général.

D’après un rapport de la police d'Evansville, les forces de l’ordre ont été appelées au domicile du couple en juin dernier après qu'un membre de la famille a menacé de «faire exploser leur maison par téléphone».