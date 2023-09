Émile, Lina... Pourquoi le Saint-Hubert est-il le chien le plus doué pour retrouver des personnes disparues ?

Disparue depuis samedi dernier dans le Bas-Rhin, l’adolescente de 15 ans, Lina, demeure introuvable. Parmi les moyens utilisés par les enquêteurs dans les opérations de recherche figure le chien de race Saint-Hubert. Ce «chien de sang», réputé pour son odorat et utilisé principalement dans la recherche au sang, a également été mobilisé lors de la disparition d’Émile en juillet dernier.

Trois jours après la disparition de Lina dans le Bas-Rhin, les opérations de recherches se poursuivent pour retrouver la trace de l’adolescente de 15 ans. Parmi les moyens déployés sur place par les gendarmes figure un chien de race Saint-Hubert.

Ce chien de chasse, appelé également «Bloodhound» ou «chien de sang» puisqu’il est spécialisé dans la recherche au sang, est d’ailleurs utilisé par les gendarmes dans la majorité de cas de disparition inquiétante, à l’instar d’Émile ou encore du randonneur dans les Pyrénées-Orientales en janvier 2022.

Un chien fait pour suivre des pistes odorantes à terre

De grande taille et d’un flair imbattable, le Saint-Hubert a fait son apparition pour la première fois dans les rangs de la gendarmerie nationale française en 2003. Il possède un organe huit à dix fois plus développé que les chiens dits «de détection» de types bergers allemands et malinois. Une qualité qui lui permet de détecter le passage d’une personne quelques jours après, comme l’explique l’élevage Des Échos Saint-Hubert au Parisien.

«Avec la forme de leur tête, la cavité où se trouvent les cellules olfactives est beaucoup plus haute, vaste et large que les autres races de chien, donc ils ont plus de cellules olfactives (…) Ils sont capables de discriminer plein d’odeurs différentes en même temps», a précisé le responsable de l’élevage ajoutant que les Malinois et les bergers Allemands «sont des chiens de détection, alors que les Saint-Hubert sont des chiens de piste faits pour suivre une piste odorante à terre».

«Pour la recherche de personne, il se prend très vite au jeu et comprend très rapidement ce qu’on attend de lui. C’est une activité qu’il affectionne particulièrement», a ajouté le responsable de l’élevage Des Échos Saint-Hubert.

Une formation de 17 semaines

À noter également qu’en 2014, ce chien a permis de résoudre une enquête pour cambriolage seul dans le Gers. Il avait été amené à l’intérieur du domicile du Tarn qui venait de recevoir la «visite» de deux malfaiteurs puis s’était dirigé vers le cimetière de Fraysse pour retrouver le butin du vol, soit quelques 1.000 euros en espace et de nombreux bijoux.

Concernant son éducation, le chien Saint-Hubert est formé dès l’âge de 8 à 10 semaines par les policiers pour une durée de 17 semaines. Néanmoins, leur dressage n’est pas toujours facile.

«C’est un chien têtu et très fort, donc il faut bien connaître la race et être ferme, mais sans violence parce que c’est un chien très sensible», a indiqué à nos confrères le responsable de l’élevage Des Échos Saint-Hubert.

Comme le signale le site Woopets, dédié aux animaux de compagnie, le Saint-Hubert a besoin d’espace et «ne s’accommode pas vraiment de la vie en appartement». «Il a besoin de plusieurs sorties quotidiennes. Une seule ne suffit pas à préserver son équilibre. Il vaut toutefois mieux éviter de le solliciter à l'excès pour ne pas mettre à mal son ossature et ses articulations», peut-on lire.