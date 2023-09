Meurtre aux fêtes de Bayonne : six hommes mis en examen pour homicide volontaire

Le parquet de Bayonne a annoncé, ce samedi 30 septembre, la mise en examen de sept personnes après le meurtre d’un quadragénaire lors des fêtes de Bayonne en juillet dernier.

Deux mois après le meurtre d'un quadragénaire lors des fêtes de Bayonne, six hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire et une femme pour non-dénonciation d'un crime, a annoncé, ce samedi, le parquet de Bayonne.

Détention provisoire

Ces six hommes, âgés de 21 à 27 ans, sont, pour la majorité, connus de la justice. Cinq des mis en examen ont été placés en détention provisoire et un autre se trouve désormais sous contrôle judiciaire, sur décision du juge des libertés et de la détention.

L’information judiciaire va essayer de préciser le degré d’implication de chacun pour comprendre comment les choses ont pu arriver à cette issue dramatique.

Une femme de 33 ans a par ailleurs été mise en examen pour non-dénonciation de crime. Elle a aussi été placée sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, le 26 juillet dernier, au premier soir des fêtes de Bayonne, trois personnes avaient roué de coups la victime de 46 ans, qui venait de les surprendre en train d'uriner devant sa porte. L'homme avait succombé à un traumatisme craniocérébral après avoir été maintenu en coma artificiel pendant neuf jours.