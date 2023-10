Disparition de Lina : perquisitions, écoutes téléphoniques… Ce que permet aux enquêteurs l’ouverture d'une information judiciaire

Une information judiciaire pour «enlèvement et séquestration» a été ouverte dimanche dans l’affaire de la disparition de Lina, qui s'est volatilisée dans le Bas-Rhin il y a semaine. Une procédure qui donne au juge d’instruction des pouvoirs d’enquête étendus.

Après la disparition de Lina, adolescente de 15 ans qui n’a plus donné de nouvelles depuis plus d’une semaine, le parquet de Strasbourg a ouvert une information judiciaire pour «enlèvement ou séquestration». Le parquet de Saverne, jusqu'alors compétent, s'est dessaisi au profit de Strasbourg qui a ouvert une information judiciaire «des chefs d'enlèvement ou séquestration de plus de sept jours», selon les procureures de Saverne, Aline Clérot, et de Strasbourg, Yolande Renzi.

plus de moyens

Une information judiciaire est «une enquête menée par un juge d’instruction afin de prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs», précise le site service-public.fr, qui peut être ouverte à la demande du procureur de la République ou à l’initiative d’une victime.

Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut saisir les services de la police ou de la gendarmerie, peut organiser des auditions des mis en cause ou des témoins, des confrontations, effectuer des perquisitions ou procéder à des saisies, demander des expertises, mettre en place des écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance, ou des reconstitutions des faits. Le juge d’instruction peut aussi délivrer des mandats, comme le mandat de recherche ou le mandat d’arrêt.

C’est au juge d’instruction de décider de la fin de l’information judiciaire, lorsqu’il estime que l’enquête est terminée et complète.

Dans le cadre de l’affaire Lina, deux juges d’instruction ont été cosaisis et vont diriger les investigations. L’adolescente a disparu le 23 septembre dernier, alors qu’elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle.

Deux témoins disent l'avoir vue marcher le long de la départementale vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner. Malgré l’important dispositif de recherche déployé, des battues, ou la recherche dans des plans d’eau, aucune trace de la jeune fille n’a été retrouvée.