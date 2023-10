Policiers traités de «sales blancs» dans les Hauts-de-Seine : un mineur finalement poursuivi pour outrage à caractère racial

Un mineur de 14 ans doit comparaître devant le délégué du procureur de la République de Nanterre mardi 10 octobre prochain. Il est poursuivi pour «rébellion, outrage et outrage à caractère racial». Il avait traité des policiers de «sales blancs» alors qu’il était en garde à vue.

Mardi 10 octobre prochain, un mineur de 14 ans, ayant traité des policiers de «sales blancs» lors d’une garde à vue, doit comparaître devant le délégué du procureur de la République de Nanterre pour «rébellion, outrage et outrage à caractère racial» en vue de la notification d’une décision de stage de citoyenneté, a appris Le Figaro par le parquet.

Les faits ont eu lieu mercredi 27 septembre dernier dans le commissariat d’Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Placé en garde à vue dans une affaire de racket sur la voie publique, le mineur en question s’est montré «virulent» à l’égard des policiers, selon nos confrères. Il a multiplié les provocations envers les forces de l’ordre en tapant sur les murs et les vitres de la cellule et en jetant sa gamelle pleine de nourriture sur un policier.

Après ces provocations, le mineur de 14 ans s’en est pris verbalement aux fonctionnaires en multipliant les injures à caractère raciste. «Toi, si je te croise dehors t’es rien, sale blanc !», a-t-il notamment lancé.

Mentionnées dans la procédure, ces injures n’avaient pas été retenues par la division du parquet de Nanterre dans un premier temps, le mineur ayant été poursuivi pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, rappelle encore nos confrères du Figaro.

«Une qualification peut dans certains cas être modifiée avant la comparution de la personne devant l'autorité judiciaire désignée. Le temps de prendre une connaissance plus approfondie de la procédure et d'apprécier les faits par le parquet pour déterminer la qualification exacte à retenir et préciser celle-ci», a indiqué le parquet de Nanterre.