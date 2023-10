Guatemala : huit personnes tuées lors d’une fusillade dans un magasin

Huit personnes sont mortes ce samedi 7 octobre dans une fusillade, qui aurait été perpétrée par un gang, dans un magasin de la banlieue de Guatemala-ciudad, la capitale du Guatemala.

Des faits similaires de plus en plus courants dans le pays. Cinq hommes et trois femmes sont morts ce samedi dans une fusillade orchestrée vraisemblablement par un gang, dans un magasin de la banlieue de Guatemala-ciudad, la capitale du Guatemala, ont annoncé les pompiers.

«A l'intérieur d'un magasin d'alcool, trois femmes et cinq hommes ont été blessés par balles (...) et sont décédés», ont indiqué les pompiers sur leur compte X, anciennement Twitter. Selon les services d'urgence, cette attaque s'est produite dans la zone 6, située à la périphérie nord de la capitale guatémaltèque.

Deux personnes arrêtées

Le responsable de la communication au sein de la Police nationale civile, l'inspecteur Edwin Monroy, a déclaré que «deux tueurs à gages présumés» du gang Barrio 18 ont été arrêtés par les forces de l'ordre.

Les deux hommes étaient en possession d'armes à feu, dont un «fusil d’assaut», a précisé Edwin Monroy. Pour rappel, le gang Barrio 18 sévit dans plusieurs pays sud-américains. Ils sont également implantés à Los Angeles aux Etats-Unis et serait fort plus de 60.000 membres rien que dans la ville. Ils sont tristement connus pour des faits de grande violence.

A noter que selon l'Institut national des sciences médico-légales (Inacif), 4.263 homicides ont été enregistrés au Guatemala en 2022, soit 4,5% de plus qu'en 2021.