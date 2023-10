Aveyron : un go fast intercepté avec 3,4 millions d'euros de drogue à bord

Un go fast transportant pour 3,4 millions d'euros de cannabis a été intercepté le 7 octobre en Aveyron après une enquête et une surveillance débutée depuis l'Eure, a annoncé la gendarmerie nationale ce mercredi 11 octobre.

De la Normandie à l'Aveyron, l'enquête menée par la gendarmerie pour arrêter une bande de trafiquants a balayé une vaste partie du pays. Dans la nuit du 6 au 7 octobre, une cinquantaine de militaires parmi lesquels des membres du GIGN et un hélicoptère ont intercepté un go fast - ces voitures puissantes lancées à pleine vitesse sur les routes pour transporter de la drogue - à hauteur de la commune de Verrières.

Le point final d'une enquête qui avait démarré deux mois plus tôt à Gisors (Eure), lorsqu'une voiture volée de grosse cylindrée avait été découverte sur un parking. Les gendarmes de la Section de recherche de Rouen et de la Brigade de recherche des Andelys avaient alors ciblé leurs investigations autour de plusieurs individus suspectés de trafic de drogue depuis l'Espagne.

© Gendarmerie nationale

Surveillés sans le savoir, ceux-ci s'étaient rendus quelques jours avant leur interpellation de l'autre côté de la frontière, pour se procurer une importante quantité de cannabis, achetée chez un revendeur espagnol ou directement chez un trafiquant marocain, nous a expliqué la gendarmerie.

420 kilos de cannabis dans des valises

Lors de leur remontée, les enquêteurs normands et leurs collègues locaux ont pris la décision de passer à l'action, alors que le go fast roulait à pleine vitesse sur l'autoroute A75, en direction de Clermont-Ferrand. A 3h30 du matin, l'Audi S6 des trafiquants, qui s'est d'ailleurs révélée volée, a été interceptée dans l'Aveyron.

A son bord, 420 kilos de cannabis ont été découverts dans douze valises. Une marchandise dont les enquêteurs ont estimé que la valeur à la revente au détail s'élève à 3,4 millions d'euros.

Les deux individus présents dans la voiture, âgés de 22 et 28 ans, ont été arrêtés. Ils sont déjà connus de la justice. Quelques instants plus tard, à Nogent-sur-Oise (Oise), l'un des commanditaires présumés a également été interpellé. Agé de 27 ans, il présente lui aussi des antécédents judiciaires. Mis en examen et placés en détention provisoire, la gendarmerie indique qu'ils encourent 30 ans de réclusion criminelle.