«Plus de 220.000 euros de préjudice» : une famille condamnée après une fraude de masse aux chèques impayés dans plusieurs départements

Soupçonnés d’avoir émis des chèques sans provision pour acheter des vélos électriques et du matériel de BTP, des membres d’une famille originaire du Tarn-et-Garonne ont été jugés ce mardi 17 octobre et condamnés à de la prison, a appris CNEWS ce mercredi auprès du parquet de Montauban. Au total, le préjudice est estimé à plus de 220.000 euros.

Ce mardi 17 octobre, quatre membres d’une seule famille du Tarn-et-Garonne, composée d’un père, d’une mère, de leur fille et de leur gendre, ont comparu devant le tribunal judiciaire de Montauban dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour «escroquerie».

La fille a été condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour «escroquerie». Poursuivie pour blanchiment, la mère a, elle, été punie d’un an d’emprisonnement avec sursis.

Alors qu’ils avaient déjà un casier, le gendre et le père ont été respectivement condamnés à 18 mois d’emprisonnement ferme avec un mandat de dépôt à l’audience et à 2 ans d’emprisonnement ferme avec un mandat de dépôt à l’audience.

Préjudice estimé à plus de 220.000 euros

Tous les quatre étaient accusés d’avoir émis des chèques sans provision afin d’acheter une centaine de milliers de vélos électrique, des tracteurs tondeuses mais également des produits de bricolage et d’éléments de bâtiments.

Contacté par CNEWS, le parquet de Montauban a donné plus d’informations sur le mode opératoire de cette famille dont les achats frauduleux ont été relevés dans plusieurs départements d’Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine et même des Hauts-de-France. «Les membres de la famille ouvraient des comptes sur lesquels ils avaient très peu d’argent pour avoir des chéquiers. Ensuite ils émettaient des chèques impayés pour acheter des vélos électriques, des tracteurs tondeuses et d’autres objets», nous a précisé le parquet de Montauban.

Parmi les achats frauduleux figuraient également des produits de bricolage et d’éléments du bâtiment. Les membres de cette famille procédaient ensuite à la revente de ces objets afin de récupérer des espèces. Au total, le préjudice est estimé à plus de 220.000 euros.

Trois des quatre membres sont connus de la Justice

«Trois ont été poursuivis pour escroquerie et un quatrième pour blanchiment». Ce dernier avait acheté un terrain et y avait construit une première maison. Il revendait ensuite son bien et rachetait un deuxième terrain pour construire une deuxième maison et la revendait. «Le blanchiment se faisait à travers tout l’espèce qu’il arrivait à récupérer sur les escroqueries et qui servait en effet à payer la maison qu’il construisait et ainsi de suite», a précisé le parquet.

Parmi les prévenus, trois étaient déjà connus des services de la justice, dont un avec un casier très ancien et deux avec un casier très récent.