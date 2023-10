Randonnée : un groupe de 54 enfants attaqué par des frelons pendant une sortie en montagne

Un groupe de 54 enfants a été attaqué par des frelons, lors d'une randonnée à Monein, une commune située dans les Pyrénées-Atlantiques. Quatre enfants ont été victimes de piqûres.

Une scène de panique s'est produite en montagne, ce mardi 17 octobre. Des frelons européens ont pris pour cible un groupe de 54 enfants, alors qu'il circulait sur une piste nommée GR65, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Les pompiers sont rapidement intervenus pour venir en aide au groupe. Par chance ou peut-être même par miracle, aucune blessure grave n'a été constatée.

Plus de peur que de mal

La balade en randonnée a presque viré au drame. Les 54 enfants qui profitaient du bon air de la montagne, ont été surpris par une attaque de frelons. Encadré par des adultes qui ont immédiatement appelé les secours, le groupe a pu être pris en charge à temps par les pompiers.

Quatre véhicules de secours ont été mobilisés, ainsi qu'un infirmier en plus des pompiers. Sur place, aucun blessé grave n'a été déploré. Quatre enfants, dont deux adolescents de 16 ans, ont tout de même été pris en charge par les secours, mais ils n'ont pas été transférés à l'hôpital.

Des piqûres de frelons à ne pas sous-estimer

Si le pire a été évité, les piqûres de frelons peuvent toutefois présenter des risques. Car contrairement aux abeilles, les frelons peuvent piquer plusieurs fois. Leur dard étant plus grand, la piqûre est plus profonde et, de ce fait, plus douloureuse.

En plus d'une réaction locale, une réaction toxique ou allergène peut se produire. Cela implique des nausées, des vomissements ou encore des maux de tête. Dans les cas les plus graves, mais heureusement très rares, une allergie sévère peut être provoquée avec la présence d'un œdème de Quincke ou d'un choc anaphylactique.

Dans la grande majorité des cas, pour traiter une piqûre, il suffit d'appliquer de la glace sur la zone touchée et de prendre des antidouleurs pour se soulager.