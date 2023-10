«Victoire pour nos frères de Gaza» : des tags découverts sur le portail d’une synagogue à Lyon

Des tags ainsi qu’un drapeau palestinien ont été découverts ce vendredi 20 octobre sur le portail de la synagogue de la Duchère, à Lyon (Rhône).

«Victoire pour nos frères de Gaza». C’est ce qui est écrit sur les tags découverts ce vendredi 20 octobre sur le portail de la synagogue de La Duchère, à Lyon (Rhône). Un drapeau palestinien a également été retrouvé.

Selon des informations de nos confrères du Progrès, s’appuyant sur les images des caméras de vidéosurveillance, deux individus encagoulés ont vandalisé l’entrée de l’édifice religieux dans la nuit de jeudi à vendredi.

Synagogue de la Duchère, Lyon





"Victoire à nos frères à Gaza"



"Gaza la glorieuse"





Les même qui nous chantent que "le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme" et que "l'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme" attaquent bel et bien les Juifs et les synagogues...



